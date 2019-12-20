Следователи изучают причины, толкнувшие Манюрова на преступление

Сегодня в Москве несут цветы к месту стрельбы на Большой Лубянке: там сотни гвоздик, перевязанных траурными лентами. Накануне вечером вооруженный преступник стал стрелять в сотрудников правоохранительных органов, он был нейтрализован.

Как сообщили в Следственном комитете, в результате происшествия один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. От огня нападавшего пострадали еще 5 человек, среди них — один гражданский. Действия преступника были пресечены в результате спецоперации. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

Для расследования создан оперативный штаб, куда вошли опытные криминалисты Центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ. По данным следствия, нападавший - 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины, толкнувшие Манюрова на совершение преступления.



Ранее сообщалось, что Манюров жил в пятиэтажке на окраине подмосковного Подольска, в одной квартире с мамой и бабушкой. Соседи охарактеризовали его как замкнутого человека.

Отец Манюрова, который уже давно не живет с семьей, был шокирован поступком сына.

Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно.

В российских СМИ также сообщалось, что в 2014 году Евгений Манюров получил статус индивидуального предпринимателя — занимался правовым и коммерческим консультированием.

В ноябре мужчина занял 3-е место на соревнованиях по практической стрельбе "Наша оборона", числится в списке призеров на сайте Московского городского спортивно-стрелкового клуба.