Два океанских лайнера столкнулись в Карибском море

Два круизных лайнера столкнулись при попытке подойти к причалу у мексиканского острова Косумель в Карибском море, пострадал один из пассажиров.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Reuters.

Carnival Glory собирался причаливать, когда столкнулся с Carnival Legend. Оба судна принадлежат компании Carnival, в которой подчеркнули, что ЧП серьезно не повлияло на мореходные качества лайнеров. Отмечается, что в момент столкновения у причала наблюдались высокие волны.