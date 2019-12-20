Умер бывший вратарь сборной СССР по футболу

Скончался бывший вратарь футбольной сборной СССР, "Пахтакора" и ЦСКА Юрий Пшеничников. Юрию Павловичу было 79 лет.

В пятницу стало известно о смерти бывшего вратаря сборной СССР по футболу Юрия Пшеничникова. Информацию о смерти знаменитого футболиста подтвердил официальный твиттер армейцев. " Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", — говорится в сообщении.

Воспитанник Юрий Пшеничников получил известность в бытность вратарем "Пахтакора". В 1967 году Юрий Павлович дебютировал в воротах сборной СССР и наряду с Анзором Кавазашвили стал преемником Льва Яшина в воротах национальной команды. Юрий Павлович был основным стражем ворот советской команды на чемпионате Европы 1968 года. В 1968 году Пшеничников перешел в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом ССР 1970 года.