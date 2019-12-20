Мать и сын умерли после обработки квартиры средством для борьбы с насекомыми

Обработка квартиры средством для борьбы с насекомыми привела к трагическим последствиям — пожилая женщина и ее сын скончались. Инцидент произошел в Казахстане.

В больницу Алма-Аты 1 декабря попали пациенты — 67-летняя женщина и ее 30-летний сын. За жизнь пострадавшей врачи боролись более двух недель, но спасти ее не удалось. Женщина пребывала в коме, ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При поступлении она жаловалась на головокружение, тошноту, слабость, а также повышенное давление. По словам медиков, жительница Алма-Аты получила ингаляционное отравление тяжелой степени тяжести. 30-летний мужчина также скончался спустя две недели от интоксикации.

Как сообщает Almaty.tv, ссылаясь на заместителя руководителя общественного здоровья Алма-Аты Асель Бисенбаеву, департамент комитета контроля прокомментировал данную ситуацию. Ведомство провело мониторинг, согласно которому причиной смерти мужчины и женщины стало отравление средством "Палач". В настоящее время комитет контроля качества товаров проводит работу по недопущению реализации этого средства.

Как стало известно, смертоносным средством были обработаны балкон и окна жилого помещения.