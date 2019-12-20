Лоран Блан станет новым тренером Александра Головина

В "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, ожидается смена тренера. После игры с "Лиллем" Леонарду Жардим уступит свой пост Лорану Блану.

Руководство "Монако" не устраивает игра команды в текущем сезоне. Монегаски занимают девятое место после 17 туров Лиги 1. Поэтому было решено заменить португальца бывшим тренером сборной Франции Лораном Бланом. 54-летний Блан возглавит команду после матча с "Лиллем".

Лоран Блан в прошлом знаменитый защитник сборной Франции, "Марселя", "Барселоны", "Интера" и "Манчестер Юнайтед". В качестве тренера Блан успешно работал в "Бордо", "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции. Блан возобновит карьеру после трехлетнего перерыва.