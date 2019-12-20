РФ и КНР наложили вето в Совбезе ООН на проект о продлении трансграничной помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Как передает ТАСС, альтернативный российский вариант о продлении помощи на 6 месяцев не получил в Совбезе нужного числа голосов.

За германо-бельгийско-кувейтский документ проголосовали представители 13 государства, однако поскольку постоянные члены Совета – Россия и Китай проголосовали против, резолюция не прошла.

В ней предлагалось сохранить три пункта пропуска на границе с Турцией и Ираком, через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь в Сирию без получения согласия от Дамаска.

Москва предлагала оставить только два КПП на границе с Турцией.