Французского хирурга подозревают в растлении 349 детей

68-летний бывший французский хирург Ле Скуарнек подозревается в изнасилованиях и домогательствах в отношении 349 детей. Такое количество жертв обнаружила прокуратура страны.

Ранее сообщалось о 250 несовершеннолетних, пострадавших в результате действий хирурга. На сегодня количество детей, ставших жертвами, возросло на почти сотню. Насильственные действия в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, врач осуществлял на протяжении тридцати лет.

Как рассказала общественности прокурор Лорьяна Лорелин Пейрефит, расследование в отношении Скуарнека можно назвать экстраординарным с точки зрения выявления фактов и количества пострадавших. По некоторым случаям противоправных действий уже истек срок давности. В настоящее время 229 человек дали показания по этому делу, 197 подали жалобу, сообщает ТАСС.

Поводом для начала расследования в 2017 году стало признание 6-летней девочки. Она рассказала матери о домогательствах и насилии со стороны Скуарнека. В ходе допроса бывший хирург признался еще в нескольких преступных эпизодах в отношении двух своих племянниц.



При обыске в квартире врача были обнаружены папки с записями — в них содержались данные около двухсот детей, также были описаны действия сексуального характера, которые он с ними совершал. Большая часть случаев происходила в больнице, где и работал Скуарнек. Некоторые жертвы во время насилия находились под анестезией.

В 2005 году хирурга уже приговаривали к четырем месяцам тюрьмы условно за хранение изображений детей порнографического характера, при этом коллеги не замечали ничего подозрительного за мужчиной.

Судебный процесс по делу о первых четырех выявленных фактах насилия состоится в марте 2020 года. В настоящее время остальные случаи еще находятся в стадии предварительного расследования и могут быть объединены в одно дело.