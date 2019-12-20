"Спартак" отыграл три шайбы в матче с "Сочи" и победил

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно две встречи. "Витязь" в Подольске принимал "Барыс" из Нур-Султана и проиграл 2:5. "Спартак" в Москве проигрывал "Сочи" 0:3, но сумел сравнять счет в основное время 4:4. А в дополнительное время спартаковцы добились победы 5:4.

"Барыс" пропустил первым – отличился защитник "Витязя" Якуб Ержабек. Но еще до первого перерыва Корбан Найт восстановил равновесие. Во втором периоде Кертис Валк, Линус Виндель и Дмитрий Шевченко забросили три шайбы в ворота хозяев. В третьем периоде соперники обменялись голами – у хозяев гол на свой счет записал Станислав Гребенщиков, у гостей дубль оформил Линус Виндель. В итоге победа "Барыса" 5:2, который набрал 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции. У "Витязя" 47 очков и шестое место на Западе.

Драматично складывался матч в Москве. Сочинцы повели в счете на 6 минуте после броска Дмитрия Мосалева. Во втором периоде Мальте Стремвалль и Андрей Алтыбармакян довели преимущество "Сочи" до 3:0. Но в третьей 20-минутке спартаковцы совершили чудо. Аксель Галимов, Аким Трешин и Дмитрий Кокарев свели на нет преимущество гостей. Стремвалль в большинстве вывел "Сочи" вперед, но Яков Рылов восстановил равновесие 4:4. На исходе последней минуты дополнительного времени Дмитрий Вишневский в большинстве принес "Спартаку" победу с результатом 5:4. У спартаковцев 47 очков и пятое место в Западной конференции. "Сочи" набрал 39 очков и идет девятым, также на Западе.