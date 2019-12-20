Харви Вайнштейн обвиняется в изнасиловании 16-летней модели

Бывшая модель Кайя Сокола обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, когда ей было 16 лет. По словам девушки, инцидент произошел в 2002 году.

Сокола только начинала модельную карьеру и ее познакомили с продюсером, который дружелюбно предложил девушке помощь с поиском работы в кино. Вайнштейн пригласил девушку на обед, но вместо трапезы отвез ее в нью-йоркскую квартиру, где подверг сексуальному насилию.

По словам Кайи, продюсер потребовал, чтобы она разделась и стала трогать себя. Также Вайнштейн снял свои штаны, после чего потребовал прикоснуться к его гениталиям, сообщает Los Angeles Times.

Сокола утверждает, что случившееся — это боль, с которой она живет на протяжении многих лет. Девушка надеется добиться справедливости.



Харви Вайнштейн оказался в центре скандала, когда многие знаменитости резко стали обвинять его в сексуальных домогательствах. Жертвами продюсера стали как минимум тридцать актрис и его сотрудниц. Пострадавшим от действий Вайнштейна выплатят 25 миллионов долларов, а сам он останется на свободе.