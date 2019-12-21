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21 декабря 201900:01

Баскетболисты ЦСКА переиграли турецкий "Анадолу" в Евролиге

EPA

ЦСКА одержал десятую победу в баскетбольной Евролиге. Со счетом 81:80 армейцы обыграли в Стамбуле местный "Анадолу Эфес".

Выиграв первую четверть с преимуществом в одно очко 23:22, армейцы проиграли и вторую 20:25, и третью 16:19. Но в четвертом периоде ЦСКА смог наверстать упущенное 22:14 и вырвать победу 81:80. Самым результативным в составе москвичей стал Майк Джеймс, чей вклад в победу 28 очков.

ЦСКА победил в десятый раз в 15 матчах и занимает пятое место в таблице. 26 декабря армейцы встретятся с итальянским "Миланом". Встреча пройдет в Калининграде.

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