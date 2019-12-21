Александр Винник объявил голодовку в тюрьме

Российский программист, находящийся в греческой тюрьме, объявил голодовку. Александр Винник пошёл на этот шаг из-за решения выдать его во Францию – сообщает его адвокат.

Винник был арестован летом 2017-го года по запросу США, напоминает телеканал "Россия 24". Там его обвиняют в создании биржи криптовалют и отмывании нескольких миллиардов долларов.

Российское посольство в Греции выразило сожаление, что запрос Москвы на приоритетную экстрадицию Винника на родину был проигнорирован.