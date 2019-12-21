Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности. Это проект о продлении трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии. Его предложили Бельгия, Германия и Кувейт. Правом вето также воспользовался другой постпред в организации — Китай. "За" проект резолюции выступили 13 стран, отмечает телеканал "Россия 24".

Россия разработала альтернативный проект резолюции. Его также не поддержали. В итоге к компромиссу так и не пришли. Постпред Василий Небензя заявил, что члены Совбеза проявили "двойные стандарты" и "лишили сирийцев механизма оказания гуманитарной помощи".