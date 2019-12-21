Сотни пациентов эвакуированы из загоревшейся больницы в подмосковном Королеве

В субботу, 20 декабря, вечером в подмосковном городе Королеве вспыхнул пожар в местной больнице. В результате ЧП из лечебного учреждения были эвакуированы несколько сотен человек.

По информации Главного управления МЧС России по Московской области, площадь возгорания составила 5 квадратных метров, оно было оперативно ликвидировано. Горели личные вещи пациентов больных. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.