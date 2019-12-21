Бывший тренер сборной России и махачкалинского "Анжи" Гус Хиддинк вернулся в ПСВ из Эйндховена, где займет должность консультанта. 73-летний голландец будет помогать исполняющему обязанности главного тренера Эрнесту Фрезеру.

В понедельник руководство ПСВ отправило в отставку тренера Марка ван Боммела. Руководить тренировками будет 48-летний Эрнест Фрезер, ранее работавший с молодежной командой. Тренерский штаб будет усилен самым именитым тренером в истории клуба Гусом Хиддинком.

Гус Хиддинк шесть раз приводил ПСВ к победам в чемпионате Нидерландов, а в 1988 году помог клуб из Эйндховена выиграть Кубок чемпионов. Хиддинк тренировал "Реал", "Челси", сборные Голландии, Южной Кореи, Австралии и России. Голландец руководил нашей сборной с 2006 по 2009 годы. Под его руководством наша команда стада бронзовым призером чемпионата Европы 2008. Также голландец тренировал клуб российской премьер-лиги "Анжи".