В канадском Торонто прогремели выстрелы: 3 раненых

В результате стрельбы, открытой неизвестным злоумышленником на скоростном шоссе в канадском Торонто, ранения получили три человека.

Автомобиль, в салоне которого находились три человека – двое мужчин и женщина –сотрудники полиции обнаружили на обочине трассы, передает ТАСС. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое. Правоохранители ведут розыск совершившего вооруженное нападение.