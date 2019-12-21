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"Южный" и "Северный" газопроводы 36 минут назад

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21 декабря 201903:34

Компания-трубоукладчик "Северного потока 2" приостановила работы по проекту

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Из-за угрозы введения американских санкций швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода "Северный поток 2", приостановила работу над проектом.

Ожидается, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов, который, среди прочего, предполагает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает РИА Новости.

В заявлении компании, распространенном в ночь на субботу, 21 декабря, констатируется, что Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства, сокращая объемы работ, и надеется получить от соответствующих властей США разъяснения, в том числе, нормативные, технические и экологические, уточняет "Интерфакс".

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