Компания-трубоукладчик "Северного потока 2" приостановила работы по проекту

Из-за угрозы введения американских санкций швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода "Северный поток 2", приостановила работу над проектом.

Ожидается, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов, который, среди прочего, предполагает санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает РИА Новости.

В заявлении компании, распространенном в ночь на субботу, 21 декабря, констатируется, что Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства, сокращая объемы работ, и надеется получить от соответствующих властей США разъяснения, в том числе, нормативные, технические и экологические, уточняет "Интерфакс".