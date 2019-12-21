ДТП во Владимирской области унесло жизни трех человек

В Ковровском районе Владимирской области столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели трех человек. Трагический инцидент произошел около 6 часов утра в субботу, 21 декабря.

По данным представителя регионального управления МВД России, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей, водитель одного из которых выехал на полосу встречного движения, передает ТАСС.