Корпоратив в Екатеринбурге закончился стрельбой

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали посетителя бара "Огонек", подозреваемого в том, что он дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта.

По информации представителя Главного управления МВД России по региону, принимавший участие в корпоративе молодой человек не рассчитал свои силы и возможности со спиртным, что и привело к печальным последствиям. Оружие — травматический пистолет ИЖ-79 — изъято и приобщено к материалам проверки. В отношении задержанного по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело. подозреваемого по результатам проверки

Пострадавшему от действий злоумышленника оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, передает ТАСС.