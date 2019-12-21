Берлинские договоренности по газу Москва и Киев закрепили в Минске

Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу — судебных споров больше не будет. Как ожидается, до конца года стороны подпишут новый контракт на транзит топлива сроком на пять лет. Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал об этом после российско-украинских переговоров, проходивших в Минске.

Согласование деталей и проработка всех договоренностей оказались делом не более быстрым, чем принятие основного соглашения всеми сторонами. Поэтому после девятичасовых переговоров в Берлине делегации обновили состав и отправились в Минск на новые многочасовые переговоры.

Шестичасовые переговоры завершились затемно. Итог — стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулированию взаимных требований, заявили в "Газпроме". Этот документ позволит выйти на долгосрочный контракт, считают в Европе.



"Сегодня все стороны — победители. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне важно для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа, предназначенного для Европы", — заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

Текущий десятилетний договор заканчивается в этом году. Новый, по словам вице премьера российского правительства Дмитрия Козака, который тоже участвовал в минской встрече, успеют заключить до конца декабря сроком на 5 лет.

Стороны также сообщили, что смогли, наконец, урегулировать взаимные претензии. С одной стороны, есть решение Стокгольмского арбитража, по которому Москва должна выплатить Киеву около 3 миллиардов долларов. С другой стороны, у Украины аналогичный долг по еврооблигациям.

"Переговоры завершились вполне успешно, мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и для Украины и, самое главное, для европейских потребителей. Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между "Газпромом" и "Нафтогазом", и между правительством Украины и российским "Газпромом". Все необходимые решения — по объемам транзита на ближайшие пять лет и по компаниям, которые будут обеспечивать этот транзит, и по задолженности — все решения приняты", — сообщил Козак.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил, что противоречия с Россией в газовой сфере урегулированы, новых переговоров для подписания контракта не потребуется. А в офисе Владимира Зеленского пообещали обнародовать детали переговоров в субботу. Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже заявил, что новый договор позволит значительно снизить цену на газ для потребителей.