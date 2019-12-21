Гол и пас Михеева помогли "Торонто" победить "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке принимал в рамках регулярного чемпиона Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс". Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 6:3. Два очка в этой встрече набрал российский форвард "кленовых листьев" Илья Михеев.

Сначала 25-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе канадской команды, отдав голевой пас Пьеру Энгваллу. Позже он установил окончательный счет в матче, огорчив вратаря "рейндежров" Александра Георгиева.

Этот матч российский голкипер хозяев льда вряд ли может занести себе в актив. Он отразил 34 броска из 40. А вот форвард "Нью-Йорка" Павел Бучневич записал на свой счет гол+пас. Его партнер по команде Артемий Панарин отметился одной результативной передачей.