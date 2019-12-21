Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных". Она оказалась для него 346-й в выездных матчах. По этому показателю он вышел на шестое место в истории НХЛ.

Alex Ovechkin of the @Capitals scored his 346th career regular-season road goal and tied Marcel Dionne for the sixth-most in NHL history. #NHLStats pic.twitter.com/oSq2ZvZ637 — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 21, 2019

Шестую позицию россиянин делит с легендарным канадцем Марселем Дионном. Вот только Овечкину потребовалось провести всего 1119 матчей, чтобы достичь отметки в 346 шайб. Дионн на это затратил 1340 игр.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 35 (22+13) очков в 36 встречах. Всего же в активе капитана "Вашингтона" 1246 (680+566) баллов в заокеанской карьере.