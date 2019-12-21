Русский "летучий голландец": удивительная судьба Ивана Смирнова

Летчик-ас Иван Смирнов в составе российских ВВС сбил 12 вражеских самолетов. Удивительная судьба этого человека уготовила ему в дальнейшем сражения еще и на фронтах Второй мировой, правда уже в составе ВВС Нидерландов. За свою жизнь Смирнов пилотировал и еще много чего. За что он стал героем четырех стран?

Человек и самолет. Иван W, то есть Васильевич, Смирнов. Имя авиатора, русского аса Первой мировой — на транспортнике, принадлежащем королевской авиакомпании Нидерландов. На Douglas DC-3 Смирнов совершит настоящий подвиг, причем в Австралии. Но в начале разберемся, кем же был этот легендарный летчик.

12 побед в воздушных боях, 12 сбитых самолетов — и это во времена, когда вся российская авиация — это чуть больше двухсот машин. В архиве в Нидерландах хранится уникальный документ — оригинальный послужной список прапорщика Смирнова.

Первая награда — еще на земле, в пехоте, но сразу высшая солдатская — Георгиевский крест 4-й степени. Затем уже в воздухе последовали и остальные три степени, а потом и орден Святого Георгия, а также ордена Анны, Станислава, Владимира и две иностранных награды. Другая немаловажная деталь в послужном списке — происхождение из крестьян.

"Как ему удалось взлететь так высоко из деревни? У него была одна мечта — стать пилотом. Он буквально родился с крыльями. А еще он был любимцем дам. У его подруги отец был высокопоставленным военным, и таким путем он и попал в летную школу", — рассказал Уилл Поррио, хранитель архива музея "Авиодром".

На малой родине — во Владимире — летчика знают: проводят выставки, издают книги. Но это сегодня. В советские времена о пионере российской авиации не вспоминали. Революцию Смирнов не принял, Брестский мир считал позорным. В декабре 1917-го из-за угрозы расстрела летчик-аc уезжает в Западную Европу.

"Смирнов горестно писал: "Я понял, что моя жизнь окончена, что впереди ничего нет. У меня украли Родину, мне обрезали крылья". Но, к счастью, это был великий человек", — отметила Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Иван Васильевич не меняет профессию. Во время Гражданской войны в России служит военным атташе Деникина во Франции. А в 1922 году Смирнов становится "летучим голландцем" — начинает работать в нидерландской KLM. А здесь это не просто авиалинии — национальная гордость. Даже нынешний король Виллем-Александр до вступления на престол был пилотом.

"Короля неба" из Российской империи на Западе уже знали. Теперь как гражданский пилот Смирнов получает мировую известность. На модели Fokker под названием Pelikaan русский ас устанавливает мировой рекорд. 18 тысяч километров. Из Амстердама через Францию, Грецию, Персию, Индию и Сиам — в Батавию – это нынешняя Джакарта. Полет продолжался 73 часа 34 минуты.

"Для 1933 года это была просто невероятная скорость. До этого на перелеты из Амстердама в Джакарту уходил не один десяток дней", — пояснила Светлана Мельникова.

В руках у директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника — открытки, что были на том самом рейсе, ведь Pelikaan в тогда еще голландскую Индонезию направился с грузом рождественской почты. Тысячи человек встречали и провожали самолет. Через 9 лет на эти берега Смирнов вернется, но совсем с другим заданием.

С началом войны на Тихом океане Смирнов вступает в нидерландские Военно-воздушные силы. Среди лент орденов — сразу несколько Георгиевских. Летчика бросают в Индонезию эвакуировать беженцев из голландской колонии в Австралию на том самом Douglas.

Перед очередным рейсом Смирнову вручают особый груз. Что в небольшой коробке, представитель банка летчику не говорит, и командир корабля прячет ее где-то в кабине. Позже выяснится: на борту транспортника были бриллианты стоимостью несколько сотен тысяч гульденов. Точная стоимость неизвестна, называют цифры от 35 до 700 миллионов современных рублей.

У побережья Австралии перегруженный Douglas замечают три японских истребителя и открывают шквальный пулеметный огонь. Смирнов получает пять пулевых ранений. Горит один из двигателей. Ранены четыре пассажира.

"Самым безопасным местом был хвост. Чем ближе к хвосту самолета, тем лучше. Я лежал на животе головой к хвосту, и в меня попало две пули. Одна — в голову, одна — в спину. В этот момент Смирнов решает сажать самолет", — вспоминал пассажир того рейса Питер Крамерус.

Русский ас каким-то чудом сажает самолет прямо на песчаный пляж. Двигатель потушили воды Тихого океана. На фото из архива — шалаш из парашютов, где выжившие укрывались 4 четыре дня до прибытия помощи.

"Год спустя из его тела вытащили две пули. Иван шутил, что эти пули сбивают его компас в самолете и их пора вынуть", — рассказал Уилл Поррио.

А вот коробка с бриллиантами бесследно исчезла, ее будто смыло в море. До сих пор место, где летчик героически посадил горящий Douglas, носит название залив Смирнова. Его же имени есть улицы в шести голландских городах. Еще при жизни русский "летучий голландец" стал знаменитостью по всему миру, а сегодня его имя вернулось и на Родину.