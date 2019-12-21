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21 декабря 201910:22

В России успешно испытан зенитный ракетный комплекс "Гибка-С"

Новости ВПК

Успешно завершены государственные испытания опытных образцов новейшего зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Он должен повысить эффективность ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

Об успешном завершении госиспытаний нового комплекса сообщили в пресс-службе "Военно-промышленной компании" — разработчика "Тигра". В частности, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области была подтверждена возможность стрельбы "Гибкой" с "Тигра" на ходу по воздушным целям на скоростях до 30 километров в час.

О разработке мобильного комплекса "Гибка-С" для дистанционного пуска управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов Минобороны России сообщило в марте, передает ТАСС. Комплекс для ПВО Сухопутных войск на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" разрабатывался на основе морского комплекса 3М-47 "Гибка". Для стрельбы "Гибка-С" использует ракеты от переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" или "Верба".

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