СК РФ подтвердил вмешательство Родченкова в базу московской лаборатории

Следственный комитет России располагает доказательствами вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым, а также неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения показателей допинг-проб российских спортсменов", – приводит слова Петренко РИА Новости.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить россиян от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года из-за манипуляций с данными московской лаборатории. Кроме того, РУСАДА лишилось статуса соответствия.

Позже стало известно, что Российское антидопинговое агентство обжалует санкции в Спортивном арбитражном суде.