Из Чехии в Армению: экстрадирован племянник экс-президента

Племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян экстрадирован из Чехии на родину, сообщает пресс-служба полиции Армении. Уточняется, что Саргсян находился в международном розыске более года. Ему вменяют в вину хранение оружия и наркотиков, а также присвоение чужого имущества.

21 декабря в рамках расследования преступлений, в причастности к которым подозревается Саргсян, он был экстрадирован на родину.

Саргсян был задержан в Праге 6 декабря 2018 года с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. Чехия удовлетворила ходатайство о передаче Нарека Саргсяна правоохранительным органам республики для привлечения к уголовной ответственности.