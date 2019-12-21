Скоро потребуют прекратить дышать: Захарова о санкциях США

Очередным "ордером на экономический арест" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова вступление в силу санкций США против проектов газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". По ее словам, таким образом страна с государственным долгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики.

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, и Минфин США регулярно подтверждает это, выписывая новый "ордер".

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — написала Захарова в "Фейсбуке".

Ранее швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая ведет прокладку газопровода "Северный поток 2", из-за угрозы введения американских санкций приостановила работу над проектом.

Тем временем правительство Германии назвало американские санкции против газопроводов "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" вмешательством во внутренние дела Европы. "Экстерриториальные санкции" Германия не приемлет, отмечено в сообщении кабмина ФРГ.

По мнению член комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, американское противодействие не помешает завершить строительство "Северного потока-2". Остановить санкциями газовый проект невозможно, уверен сенатор, хотя теперь его реализация будет затруднена. По словам Морозова, Соединенный Штаты начали "газовую войну" не только с Россией, но и с европейцами.