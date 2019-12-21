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21 декабря 201912:33

Врачи считают активированный уголь бесполезным при алкогольном отравлении

takprosto.cc

Медики сомневаются в эффективности сорбентов при алкогольных отравлениях, сообщает АГН "Москва". Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала об эффективных способах лечения отравлений, особенно алкогольными суррогатами. По ее словам, сорбенты, в том числе и активированный уголь, практически бесполезны. Причина – в механизме всасывания алкоголя и его суррогатов. Они всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта.

Гораздо эффективное традиционное промывание желудка и обязательное обращение к медикам за профессиональной помощью. Самолечение особенно опасно после отравления суррогатами. В отличие от типичного алкогольного отравления, употребление суррогатов вызывает не только тошноту и рвоту, но и боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания.

"В особо тяжелых случаях может наступить коматозное состояние, а оно уже требует неотложной медицинской помощи", – отмечает Шевцова.

Отравившемуся человеку нужно дать ему выпить 1,5 литра теплой воды с добавлением небольшого количества пищевой соды, соли и сахара, а потом помочь ему вызвать рвоту. Если эти меры не помогли, и состояние ухудшается, необходимо срочное обращение к врачам.

Так же врач рассказала о распространенном заблуждении – "лечении спиртом" при отравлении суррогатным алкоголем. Однако спирт является антидотом лишь для метилового спирта. Во всех остальных случаях употребление спирта может привести только к ухудшению состояния. Не поможет спирт и при приеме лекарственных настоек в большом количестве. В таких случаях отравление бывает не столько спиртом, сколько травами или другими ингредиентами.

Наиболее опасные суррогаты алкоголя — это растворы химических веществ, которые по своему действию могут напоминать этиловый спирт. Среди них наиболее опасны метиловый спирт и этиленгликоль. "Эти вещества даже в совсем небольших дозах (10–50 мл) могут вызвать тяжелые отравления, токсическую декомпенсацию внутренних органов и летальный исход», — подчеркнула врач.

Ранее российские медики привели статистику, из которой следует, что потребление алкоголя в нашей стране заметно снизилось.

 

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