Старшие дети Брэда Питта отказались приехать к нему на день рождения

День своего 56-летия популярный актер Брэд Питт провел с детьми. Младшие дети Шайло, Нокса и Вивьен приехали в доме Брэда в Лос-Анджелесе с телохранителями 18 декабря, и провели с отцом около двух часов. Актер расстроился, что не смог повидаться со старшими, которые отказались приехать, сообщил источник изданию Eonline. По словам инсайдера, Брэд очень ждал этой встречи.

Бывшая жена актера Анджелина Джоли не поздравила его с днем рождения. Джоли обвинила Питта в алкоголизме и агрессии, что привело к скандальному разводу.

Актер смог победить зависимость и ему разрешены свидания с детьми. Ожидается, что следующая встреча с ними состоится перед Рождеством.

"Питт готовит для детей подарки, потом они просто сидят, едят и слушают музыку. Брэд всегда серьезно подходит к выбору подарков — выбирает что-то значимое", - рассказал источник.

Квентин Тарантино, друг и коллега Питта, поздравил его с нем рождения публично. Он вспомнил, что в 2010 году Брэд пришел на закрытый просмотр фильма "Хороший, плохой, злой" с сыном Мэддоксом. К сожалению, теперь актер и Мэддокс совсем не общаются.