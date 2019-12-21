Полицейские аэропорта Внуково вывезли пьяного пассажира на тележке. Видео

Полицейские аэропорта Внуково вывезли пьяного пассажира на тележке — очевидец снял необычный способ перемещения нарушителя на видео.

Самостоятельно передвигаться мужчина не мог, членораздельно говорить у него тоже не получалось — напившийся пассажир лишь громко выл, пока его везли в линейный пункт.