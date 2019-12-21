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21 декабря 201912:35

Хоккеисты "Торпедо" разгромили "Куньлунь" в гостях

Twitter / HC Torpedo @torpedonn

Матчем в Пекине между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и нижегородским "Торпедо" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 7:2. Дубль в составе победителей оформил Джордан Шредер.

Также за "Торпедо" отличились Станислав Бочаров, Даниил Ильин, Пол Щехура, Денис Баранцев и Кирилл Ураков. За китайцев шайбы забросили Ип Брэндон и Денис Осипов.

Нижегородская команда замыкает восьмерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка. "Куньлунь" с 45 баллами идет шестым на Востоке.

В другой встрече дня владивостокский "Адмирал" дома оказался сильнее минского "Динамо" со счетом 5:1.

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