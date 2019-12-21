Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии может оказаться в ЦСКА

Нападающий минского клуба "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин, выступающий в чемпионате Белоруссии по футболу, близок к подписанию контракта с московским ЦСКА. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром турнира.

По информации белорусского издания "Прессбол", в услугах футболиста заинтересованы также столичные клубы "Динамо" и "Спартак", "Ростов" и казанский "Рубин".

В прошедшем сезоне Шкурин забил 19 мячей в чемпионате Белоруссии, став лучшим бомбардиром соревнований.