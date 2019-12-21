В 2020 году Россия экспортирует через Украину 65 миллиардов кубометров газа

Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" сумели урегулировать разногласия и подпишут договор на прокачку газа сроком на пять лет. Это произойдет до конца 2019 года, рассказал "Интерфаксу" источник в российской компании.

Планируется, что следующем году через газотранспортную систему Украины Европа получит 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубометров.

Представители Украины, России и ЕС обсуждали новый газовый договор девять часов в Берлине в четверг и продолжили переговоры в Минске в пятницу. Итогом переговоров с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, министра энергетики Александра Новака и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллер астал протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.