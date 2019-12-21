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"Южный" и "Северный" газопроводы 1 час назад

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21 декабря 201913:54

Строительство "Северного потока 2": ЕС принципиально возражает против санкций США

Строительство "Северного потока 2": ЕС принципиально возражает против санкций США

Евросоюз "принципиально возражает" против введения санкций США в отношении "европейских компаний, ведущих законный бизнес": так в Брюсселе прокомментировали прописанный в новом военном бюджете США запрет на строительство трубопровода "Северный поток 2". Военный бюджет на 2020 финансовый год президент США Дональд Трамп подписал накануне вечером, 20 декабря, по местному времени.

Документ среди прочего обязывает администрацию США ввести антироссийские санкции по целому ряду пунктов, среди которых газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Запрет вступает в силу немедленно, уточняется в разъяснении отвечающего за правоприменение в области санкций подразделения Минфина США — Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Газопровод "Северный поток 2" построен уже примерно на 92 процента, передает "Интерфакс". Этой осенью власти Дании после двух с половиной лет волокиты разрешили прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

По мнению депутата немецкого бундестага от фракции "Левые" Андрея Хунко, cтроительство "Северного потока 2" должно быть завершено, а на "нарушающие международное право и абсолютно неприемлемые экстерриториальные санкции" США правительство Германии должно ответить встречными мерами.

Можно, например, поднять таможенные пошлины на импортируемый из США газ, добытый методом фрекинга, или вовсе запретить его поставки, считает он. Санкции в отношении "Северного потока 2" Хунко назвал примером конкуренции, когда "американский газ продавливается на европейский рынок", передает РИА Новости.

По словам немецкого депутата, для проектов такого масштаба характерно существование "плана Б", и нужно лишь найти компанию, которая, в отличие от имеющей интересы в США и уже приостановившей прокладку трубопровода швейцарско-голландской Allseas, сможет продолжить работу. США "хотят определять, что такое энергетическая безопасность Европы", однако европейцы должны сами заниматься этим вопросом, убежден Хунко.

Ранее правительство ФРГ назвало американские санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вмешательством во внутренние дела Европы. Тем временем, компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода "Северный поток 2" — уже заявила, что будет работать над скорейшим завершением этого проекта.

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