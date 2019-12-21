В Баку экстренно приземлился самолет, летевший из Гоа

Самолет авиакомпании Azur Air, совершавший рейс Гоа — Москва, совершил экстренную посадку в Баку из-за технических проблем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бакинского Международного аэропорта им. Гейдара Алиева.

Уточняется, что посадка была успешно совершена в 11.05 по местному времени (10.05 по Москве). Пассажиры размещены в здании аэропорта и будут обеспечены питанием на время ожидания другого самолета.

Ранее решение об экстренной посадке из-за неисправности крыла принял пилот самолета, выполнявшего рейс Ростов-на-Дону – Москва.