Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть". В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград. Как сообщает издание "Фонтанка.Ру", сотрудники компании хотели помешать мужчине охотиться в запрещенном месте.

Словесный конфликт перешел в стрельбу, один их охранников получил ранение в грудь. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Стрелявший задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".