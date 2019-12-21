Отказ от новых претензий: "Газпром" раскрыл детали соглашения с "Нафтогазом"

Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Таким образом, по его словам, будет восстановлен баланс интересов.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", — приводит слова Миллера "Интерфакс".

Кроме того, "Газпром" подпишет мировое соглашение с правительством Украины о снятии претензии украинского Антимонопольного комитета.

Миллер сообщил, что Еврокомиссия, по условиям нового соглашения по газовому сотрудничеству, которое будет вскоре подписано, гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а украинская сторона — независимое регулирование транзита, защиту интересов заказчика, а также предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

Что же касается суммы выплат "Газпрома" по судебным спорам с "Нафтогазом", по которым принято окончательное решение, она может составить около 2,9 миллиарда долларов с учетом пени, заявил журналистам представитель российского газового холдинга.

Со своей стороны, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа вырастет в связи со снижением объемов его прокачки, стороны на это согласны. Он добавил, что тариф определит регулятор.

Кроме того, он сообщил, что Украина и Россия заключат транзитный контракт на пять лет с возможностью его продления на десять лет.

РФ и Украина накануне подписали протокол по газовому сотрудничеству, в котором договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита "голубого топлива" через Украину. Десятилетний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.