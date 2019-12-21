Челябинский алкоголик забил своего маленького сына до смерти из-за плача

В Челябинске 29-летний алкоголик забил своего месячного сына: ребенок плакал, и это мешало продолжать пить. Поэтому мужчина несколько раз ударил младенца, а потом бросил его на пол с высоты собственного роста.

Получив смертельные травмы, мальчик умер.

В отношении сыноубийцы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", передает РИА Новости.