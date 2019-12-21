Юрген Клопп: многим в Европе клубный чемпионат мира до лампочки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии финала клубного чемпионата мира, который проходит в Дохе, заявил, что отношение к турниру со стороны Южной Америки и Европы отличается радикально. Тем не менее он пообещал попытаться изменить сложившуюся ситуацию.

"Фламенго" прибыл сюда с приказом завоевать главный трофей и вернуться в Бразилию героями. Нам же предложили остаться дома и сыграть в Кубке английской лиги. В этом вся разница. Мы попытаемся изменить такое отношение к турниру, но это очень трудно", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

"Болельщики "Ливерпуля" хотят, чтобы мы победили, но большинству фанатов других команд в Европе абсолютно до лампочки клубный чемпионат мира. Он им неинтересен", – добавил специалист.

Напомним, что финал клубного чемпионата мира между бразильским "Фламенго" и английским "Ливерпулем" состоится 21 декабря. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.