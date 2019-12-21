Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, которого ранее сегодня экстрадировали из Чехии на родину, доставлен в Армению и находится в СИЗО. Об этом, передает РИА Новости, рассказал журналистам врио главы республиканской полиции Арман Саркисян, воздержавшись от дальнейших подробностей.

С лета прошлого года Нарек Саргсян находился в международном розыске. Ему инкриминируются хранение оружия и наркотиков, а также присвоение чужого имущества. Также он является обвиняемым по статье "Похищение человека".

Шестого декабря 2018 года Саргсяна задержали в Праге с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. Чехия удовлетворила ходатайство о передаче Нарека Саргсяна правоохранительным органам Армении для привлечения к уголовной ответственности.