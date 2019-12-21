Анчелотти назначен главным тренером "Эвертона"

Итальянец Карло Анчелотти официально стал главным тренером английского клуба "Эвертон". Он сменил на этом посту Марку Силву, уволенного еще 5 декабря. О назначении 60-летнего специалиста сообщил официальный сайт "ирисок".

Соглашение с Анчелотти рассчитано на четыре года. До "Эвертона" итальянский тренер возглавлял "Наполи", с которым расстался по согласованию сторон 11 декабря.

Как сообщалось ранее, Анчелотти будет получать в английском клубе 11,5 миллиона фунтов стерлингов в год.