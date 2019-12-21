Два человека погибли в массовой аварии на трассе "Скандинавия"

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе тягач с прицепом врезался в 6 легковушек, стоявших на светофоре в попутном направлении.

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 21 декабря, неподалеку от границы с Финляндией. От столкновения возник пожар. Четыре автомобиля, несмотря на то, что участники движения отчаянно пытались погасить огонь, сгорели дотла.

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.

Дорога была заблокирована в течение нескольких часов. К настоящему времени последствия аварии на трассе устранены.