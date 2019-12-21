Следком России: Родченков менял результаты допинг-проб из США и Германии

Следственный комитет России получил доказательства вмешательства бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов. Он передал WADA измененный вариант электронного архива результатов допинг-проб.

Все материалы Московской антидопинговой лаборатории, переданные WADA в январе и апреле, были подлинными, и данные там не искажались, заявили в Следственном комитете по итогам комплексной экспертизы электронных файлов.

Вместе с тем найдено доказательство того, что бежавший из России в США Родченков менял сведения о допинг-пробах наших спортсменов в базе данных. По информации Следственного комитета, Родченков удаленно входил в базу с IP-адресов, зарегистрированных в США и Германии.

"Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов. При этом СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена", — сообщила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

Свое суровое решение по российскому спорту — отстранить наших атлетов на четыре года от крупных международных турниров — исполком WADA вынес в Лозанне.

У российской стороны, начиная с 9 декабря, три недели на то, чтобы не согласиться и подать апелляцию в спортивный арбитражный суд.

Наблюдательный комитет РУСАДА в этот четверг свою позицию выразил четко: они не согласны с решением WADA, которое противоречит олимпийской хартии — главному документу Международного олимпийского комитета.

"Когда WADA вынесло решение о признании несоответствия РУСАДА кодексу WADA, мы решили не соглашаться. Наша рекомендация будет отправлена на общее собрание членов РУСАДА, где она будет одобрена или не одобрена. Но я думаю, что наша рекомендация имеет вес. И как будет принято решение, генеральный директор отправит письмо о несогласии. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время — в рамках тех сроков, которые установлены международными нормами", — заявил глава наблюдательного комитета РУСАДА Александр Ивлев.

Министр спорта России Павел Колобков поддержал рекомендацию оспорить эти санкции.

Теперь в самое ближайшее время наблюдательный комитет РУСАДА направит рекомендации общему собранию организации.

И только после этого РУСАДА направит в WADA свое несогласие с лозаннским решением исполкома. И уже тогда дело перейдет в высший спортивный арбитражный суд Лозанны.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже сказал, что скорее всего на решение исполкома WADA о четырехлетнем отстранении также могут подать апелляцию Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Но согласно международному праву эти организации могут выступать в споре только как третьи лица. Поэтому изначально в этом списке апелляций будет российское антидопинговое агентство.