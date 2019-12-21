Митрополит Илиарион назвал человеком года предстоятеля УПЦ Онуфрия

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что человеком года мог бы стать предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий. Такое мнение Иларион выразил в интервью телеканалу "Россия 24" и назвал Онуфрия "выдающимся пастырем".

Иларион напомнил, что в начале года, когда патриарх Варфоломей выдал томос об автокефалии раскольникам и оказывалось колоссальное давление на украинскую церковь, митрополит Онуфрий с честью прошел через эти испытания. А вместе с ним – Украинская православная церковь.