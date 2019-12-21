МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

МИД РФ в субботу прокомментировал очередные санкции, введенные США против экспорта российского газа. Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, Вашингтон не сможет помешать России воплощать свои экономические проекты.

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — отметили в МИДе.

На самом деле, указано в комментарии, американцы стремятся лишить европейских потребителей бесперебойного источника дешевого топлива. Как считают российские дипломаты, Белый дом намерен заставить Европу покупать американский дорогой сжиженный газ, замедлив, тем самым, развитие ее экономики и способность к конкуренции с США.

"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", — подчеркнули в МИД России.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон о военных расходах на 2020 год, в котором раздел "О защите энергетической безопасности Европы" посвящен санкциям против европейских компаний, участвующие в прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", пишет ТАСС.