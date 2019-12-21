В Апатитах в пятницу на молодежной дискотеке подростки избили полицейских. Пострадали два сотрудника правоохранительных органов, у одного из них позже было диагностировано сотрясение мозга.

Полицейские приехали после того, как в дежурную часть позвонили сотрудники ДК, сообщив, что дискотека должна вот-вот закончиться, однако к ней прибывает агрессивно настроенная молодежь.

Конфликт, по сообщению "ХибИнформБюро", начался после замечания полицейского подростку о недопустимости распития пива в общественном месте и использования матерных слов. В ответ юноша бросился в драку.

В свою очередь, в паблике "Подслушано Апатиты" сообщается, что за несколько минут до конфликта школьники ухитрились включить в холле Дворца Культуры песню "Оп, мусорок" группы "Литвиненко".

По информации издания "Мурманский вестник", сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы задержали девятерых подростков, причем один из них уже в участке нецензурно бранился и ударил полицейского ногой при свидетелях.

В настоящее время СК РФ по Мурманской области начал процессуальную проверку, которая может окончится уголовными делами в отношении несовершеннолетних.