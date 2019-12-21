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21 декабря 201915:59

Митрополит Иларион рассказал, как не стать пленником кредита

О тонкостях во взаимоотношениях верующих с банками рассказал в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Напомнив о завете Иисуса Христа о том, что нельзя служить Богу и маммоне, и о том, что церковные каноны запрещают клирикам заниматься ростовщичеством, Иларион в то же время отметил: вся банковская система построена на принципе кредитования, с одной стороны, и сохранения денег вкладчиков, с другой. При этом средства вкладчиков должны приносить проценты.

Если не брать кредиты и не отдавать деньги под проценты, тогда вообще не нужно пользоваться банками, однако в нынешней ситуации это практически невозможно, отметил митрополит Иларион. В том, чтобы класть деньги в банк под проценты, нет ничего самого по себе греховного, говорит он. При этом всегда есть определенный риск, связанный с размещением денег в банке, даже если это очень стабильный банк — за этот риск вы и получаете проценты.

Если же речь идет о кредитах, то брать их можно, но при условии, что у вас есть понимание, как вы будете их выплачивать.

"Оказаться пленником кредита, взять кредит, а потом не иметь возможности его выплатить — значит поставить под удар, под большие риски самого себя, а во многих случаях и вашу семью", — говорит митрополит.

Поэтому, по его мнению, в отношениях с банками нужно соблюдать большую осторожность. "Мой совет — не идти на какие-то рискованные операции", — подытожил он.

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