Йоханнес Бе выиграл гонку преследования, Логинов – 13-й

На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, состоялась гонка преследования у мужчин. Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию 12,5 км за 30 минут 07,8 секунды.

Второй результат показал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, уступив лидеру 22 секунды. В тройке лучших также оказался представитель Норвегии Ветле Шоста Кристиансен (+1 минута).

Лучший из россиян Александр Логинов занял 13-е место. Он проиграл победителю гонки 2 минуты 08,1 секунды.