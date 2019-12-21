Норвегия заявляет, что испытания российского фрегата мешают работе радаров

Норвежские военные сообщили, что в северных регионах страны наблюдаются помехи в работе радиооборудования и радаров. Они связывают это с испытаниями российского фрегата "Адмирал флота Касатонов".

18 декабря фрегат вышел из Североморска в Баренцево море, где в ходе облетов самолетами Северного флота проверяется работоспособность его радиотехнического вооружения. Также продолжается проверка систем и механизмов корабля в разных режимах плавания.

В день появления в море российского фрегата Национальные службы связи Норвегии сообщили о радиопомехах в районе Киркенеса. Первые два дня шумы слышались на частоте работы российской системы спутникового слежения "Глонасс", а в пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы были более длительными и транслировались на частоте, используемой системой GPS.

"Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS", — сообщил представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал, слова которого приводит РИА Новости.

Норвежское министерство обороны считает, что эти помехи являются побочным эффектом испытаний "Адмирала флота Касатонова", но оценивают их как "непреднамеренные".

Ранее минобороны Норвегии и МИД Финляндии обвиняли Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые прошли с 25 октября по 7 ноября 2018 года.

Заводские ходовые испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября и проводятся в несколько этапов.