Огромный питон едва не задушил четырехлетку в австралийском Квинсленде

Четырехлетний мальчик из австралийского Квинсленда едва не погиб в результате нападения питона. Ребенка спас отец.

Эван Томпсон рассказал, что змея заползла на лужайку возле их нового дома в городе Эрли-Бич. В гости пришли друзья, молодые люди собрались войти в дом, но тут раздались крики. Эван обернулся и увидел, как в ногу его сына Клифорда вцепился разъяренный питон и собирается утащить добычу в кусты.

Подбежавший отец ударил питона по голове. Тот на мгновение отпустил Клифорда, но потом снова сомкнул челюсти на теле ребенка. Томпсон попытался разомкнуть пасть змее, но безуспешно. Животное пришлось уничтожить. По словам мужчины, он никогда не видел такой агрессивной змеи.

У мальчика глубокие рваные раны, но сейчас идет на поправку, передает 7news.