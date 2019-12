Кубок IBU. Из-за проблем с электричеством отменена смешанная эстафета

Организаторы этапа Кубка Международного союза биатлонистов, который проходит в австрийском Обертиллиахе, приняли решение не проводить смешанную эстафету, запланированную на 21 декабря. Причиной отмены соревнований стала проблема с электричеством.

Об этом сообщила пресс-служба турнира. Отметим, что в смешанной эстафете за сборную России должны были выступить Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Саид Каримулла Халили и Кирилл Стрельцов.

🚨Due to the electricity issues in Obertilliach, the competition jury has decided to cancel the mixed relay! pic.twitter.com/RM0suWBM9Y